Якщо ви в пошуках роботи для пенсіонерів в Миколаєві, то кілька цих варіантів можуть вам підійти.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві представлена низкою актуальних пропозицій, що поєднують комфортні умови з достойним заробітком, повідомляє Politeka.

Зокрема, одне з підприємств, розташоване на вулиці Авангардна, 2А, запрошує охоронця — перевага надається кандидатам пенсійного віку. Робота у нічні зміни по 15 годин, у вихідні та свята — по 24 години. Заробітна плата стартує від 8 500 грн, а гнучкий графік дозволяє поєднувати зайнятість з особистими справами.

Ще одна вакансія — водій на пасажирському автомобілі ГАЗель (Соболь) у районі Матвіївської розв’язки. Пропонується графік 2/2, офіційне працевлаштування, соціальний пакет і зарплата від 12 000 грн. Вік кандидатів не є обмеженням, тож люди старшого віку можуть сміливо подаватися.

Також потрібен кладовщик на підприємство за адресою вул. Старокріпостна, 1з (ФОП Пшенична О.І.). Серед обов’язків — прийом, видача та інвентаризація товарів. Робочі зміни з понеділка по суботу, вранці. Зарплата — 13 000–15 000 грн.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві сьогодні — це реальна можливість залишатися активним, корисним і фінансово незалежним.

Ці вакансії — чудовий шанс для літніх людей підтримувати соціальну активність і водночас отримувати стабільний дохід.

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