Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі забезпечує підтримку тим, хто її потребує найбільше.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається в рамках програми «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.

За даними благодійної організації «Карітас», уже розпочато прийом заявок. Програма розрахована на домогосподарства, які після 24 лютого 2022 року зазнали незначних ушкоджень житла під час обстрілів. Координатори рекомендують подавати документи якнайшвидше, щоб потрапити до переліку учасників та отримати підтримку.

Участь у програмі доступна мешканцям безпечних населених пунктів. Критерієм для отримання допомоги є доходи сім’ї: підтримка надається, якщо середній місячний дохід на одного члена родини не перевищує 6318 гривень або якщо хтось із домогосподарства втратив роботу.

Програма не поширюється на тих, хто вже отримав державну або благодійну фінансову підтримку або ремонт житла від інших організацій. Перевагу віддають соціально вразливим категоріям населення: особам з інвалідністю, тяжкохворим, самотнім пенсіонерам віком понад 60 років, багатодітним родинам, одиноким матерям, вагітним жінкам та батькам дітей до трьох років.

Подати заявку можуть власники житла з ушкодженими дахами, дверима або вікнами. Для цього необхідно заповнити онлайн-анкету. Після реєстрації з учасником зв’язується представник програми та пояснює подальші дії. Додаткові консультації можна отримати за телефонами 0672598040 або 0753558829.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі забезпечує підтримку тим, хто її потребує найбільше. Програма сприяє соціальному захисту та допомагає літнім громадянам подолати складні обставини, зберігаючи базові потреби та безпеку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: на які деталі варто звернути увагу

Також Politeka писала, Графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Запорізькій області: жителів попередили