Жителі низки населених пунктів повинні врахувати графік відключення світла з 17 до 20 жовтня в Запорізькій області.

Графік відключення світла з 17 до 20 жовтня в Запорізькій області введуть через планові роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

Енергетики "Запоріжжяобленерго" інформують, що графік відключення світла з 17 до 20 жовтня в Запорізькій області виглядає так:

Володимирівське - 17.10 з 09:00 до 17:00 не буде електрики на таких вулицях: Садова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, Зоряна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Шевченка, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Івангород, Лемешинське, Привітне, Новоселище, Червоний Яр – ремонт обладнання буде проходити з 09:00 до 17:00 20.10.2025

Широке - з 09:00 до 17:00 20.10 знеструмлять вулицю Щасливу 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 38, 44, 40, 9, 25.

Придніпровське - у той же час і день обмежать електропостачання на Набережній 43, 44а, 44, 52, 53, 40а, 27, 30, 32, 33, 37, 35, 40.

Григорівка - з 09:00 до 17:00 20.10 незручності терпітимуть мешканці таких адрес: Новоселів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; вул. Успішна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 17, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 34, 36.

Тож місцевим варто враховувати графік відключення світла з 17 до 20 жовтня в Запорізькій області при плануванні власного побуту.

