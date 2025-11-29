Виплата грошової допомоги для ВПО у Кривому Розі здійснюватиметься шляхом перерахування на банківський рахунок отримувача за номером IBAN.

Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі надається для частини переселенців від благодійної організації «Парафіяльний благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг», пише Politeka.

Про це йдеться на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.

Серед різних видів гуманітарної підтримки саме грошова допомога для ВПО у Кривому Розі вважається найбільш ефективною. Такий формат дає змогу оперативно реагувати на потреби людей і підтримувати їх у найбільш складні моменти.

Благодійна організація «Парафіяльний благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» у межах реалізації проєкту Комплексна підтримка евакуйованих, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, що здійснюється за підтримки Гуманітарного фонду для України, розпочала новий напрям роботи.

Йдеться про реєстрацію постраждалих людей на багатоцільову грошову допомогу для ВПО та можливість отримання фінансової підтримки у розмірі 10 800 гривень на одну особу.

Звернутися по допомогу можуть особи, які були евакуйовані в рамках обов’язкової або примусової евакуації з територій підвищеного ризику та протягом останніх 30 днів оформили довідку внутрішньо переміщеної особи у межах Криворізької міської територіальної громади.

Організація наголошує на важливих умовах отримання допомоги. Реєстрацію можуть проходити лише ті люди, які не отримували грошову підтримку від інших неприбуткових організацій. Крім того, від дати оформлення довідки внутрішньо переміщеної особи має пройти не більше ніж 30 днів. Додаткові критерії вразливості до учасників програми не застосовуються.

Виплата коштів здійснюватиметься шляхом перерахування на банківський рахунок отримувача за номером IBAN.

