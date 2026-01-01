Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Рені готується до підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, повідомляє Politeka.

З 1 січня 2026 року у Рені зміняться тарифи на водопостачання та водовідведення через зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії, повідомляє Politeka.

За новими розрахунками, кубічний метр води коштуватиме 38,87 грн, що на 7,2% вище за чинниа ціна — 36,26 грн. Водовідведення подорожчає на 17,4%, до 47,62 грн за кубометр порівняно з 40,56 грн.

У КП «Водоканал» Ренійської міської ради пояснюють, що попередні ставки покривали лише 91% реальних витрат підприємства. Індексація мінімальної зарплати до 8647, підвищення прожиткового мінімуму до 3328 гривень та збільшення цін на електроенергію зробили оновлення тарифів необхідним для безперебійної роботи систем.

У наступному році планується надання понад 478 тисяч м³ води та 255 тисяч м³ каналізаційних послуг. Мешканці у 2025 році відмовилися від підвищення і створили ініціативну групу. Тоді міська рада залишила пільгову ціну — 27 гривень за 1 м³ води та стоків, а різницю компенсували з місцевого бюджету.

Фахівці радять перевіряти показники лічильників і економити ресурси, щоб пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Крім того, в Одеській області також дорожчають продукти. Середні ціни на основні товари споживчого кошика показують стабільне зростання. Експерти радять відстежувати пропозиції мереж, порівнювати вартість та планувати закупівлі, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

