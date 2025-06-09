Подорожчання проїзду в регіонах є вимушеним кроком, який має на меті підтримати стабільну роботу транспорту на тлі зростання витрат у галузі.

Подорожчання проїзду у Дніпропетровській, Запорізькій та Черкаській областях стало відчутним для пасажирів громадського транспорту, повідомляє Politeka.

У Дніпропетровській області тарифи зросли як у Дніпрі, так і в Кам’янському. Перевізники пояснюють це стрімким підвищенням вартості палива, запчастин, податків та страхування. Зокрема, у Кам’янському проїздний білет на маршрутах №100 і №215 піднявся з 50 до 60 гривень, а маршрут «Кар’єр Мир — цирк» подорожчав до 70 гривень.

У Дніпрі гранична ціна в міському транспорті тепер 20 грн за автобус, 10 — за метро і трамваї.

У Запоріжжі подорожчання відбулося без публічних обговорень і офіційних економічних обґрунтувань. Проїзд у комунальному транспорті зріс з 10 до 15 грн, у маршрутках — з 12 до 17 гривень. Юристи наголошують на порушенні законодавства, оскільки навіть під час війни обов’язкові регуляторні процедури мають дотримуватися.

У Черкаській області, зокрема в Каневі, з 1 червня пересування у міських маршрутках підвищився з 13 до 15 гривень, а для школярів – з 6 до 7. Перевізники пояснюють це зростанням мінімальної зарплати та витрат на пальне й запчастини. Встановлено й тариф на приміські маршрути – 1,70 грн за км.

Подорожчання проїзду у регіонах — вимушений крок, який покликаний підтримати стабільну роботу транспорту на тлі зростання витрат у галузі.

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