У серпні 2026 року в супермаркетах зберігається тенденція до подорожчання продуктів в Харківській області, пише Politeka.net.

У серпні 2026 року українські супермаркети продовжують оновлювати цінники на популярні продукти харчування в Харківській області. Моніторинг вартості свідчить, що порівняно із середніми показниками липня зросли ціни на м'ясо, фрукти та молочну продукцію.

Як йдеться у Мінфіні, різниця між торговельними мережами залишається суттєвою, що дає змогу покупцям економити, обираючи вигідніші пропозиції.

Помірне подорожчання зафіксовано у м'ясному сегменті. Середня ціна свинячих ребер у серпні становить 231,47 грн за кілограм, тоді як у липні вона була 230,22. Таким чином, за місяць вартість продукту зросла на 1,25 гривень.

Найвигідніше купувати свинячі ребра в Auchan, де вони коштують 215,90 грн за кілограм. У Novus продукт продають за 239, а найдорожча пропозиція зафіксована у Megamarket — 239,50. Хоча різниця між Novus і Megamarket мінімальна, покупці в Auchan можуть заощадити понад 23 гривні на кожному кілограмі.

Відчутніше зросли ціни на яблука українського виробництва. У серпні середня вартість становить 57,99 грн за кілограм, тоді як у липні вона дорівнювала 53,29. За місяць фрукт подорожчав на 4,70 гривні, що свідчить про продовження сезонного підвищення вартості.

Наразі українські яблука представлені у Novus, де їх продають за 57,99 грн за кілограм. Для порівняння, у липні серед найвигідніших пропозицій були Metro та Auchan, де ціна становила 49 гривень за кілограм. Це свідчить про помітне підвищення середньої вартості фруктів у серпні.

Продовжує дорожчати і молочна продукція. Середня ціна кефіру «Селянський» 2,5% жирності у серпні становить 71,50 за упаковку 950 мл. У липні середня вартість цього продукту дорівнювала 65,40, тобто за місяць він подорожчав більш ніж на 6 гривень.

При цьому різниця між супермаркетами є досить значною. Найдешевше кефір можна придбати в Auchan — за 58,50 грн. У Megamarket упаковка коштує 69,50, тоді як найвищу ціну встановив Metro — 86,50 грн. Таким чином, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями сягає 28 гривні, що робить вибір магазину важливим фактором економії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Харківській області: де готові платити зарплату від 27 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії в Харківській області: хто та скільки може отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Харківській області: скільки саме доведеться платити.