Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області призначені людям, які перебувають у скрутному становищі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області й надалі видають у межах гуманітарних програм благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.net.

Підтримка насамперед спрямована на внутрішньо переміщених осіб та інші категорії громадян, які через складні життєві обставини потребують допомоги. Для них готують продуктові й гігієнічні набори, що допомагають забезпечити найнеобхідніше після вимушеного переїзду або в період фінансових труднощів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області також є частиною сезонних благодійних проєктів. Волонтери збирають овочі, фрукти та ягоди, які згодом переробляють на домашню консервацію, джеми, соуси та інші заготовки для гуманітарних потреб.

Частину готової продукції використовують для приготування гарячих обідів людям, які перебувають у скрутному становищі. Такий підхід дає змогу раціонально використовувати отриманий урожай і збільшувати кількість людей, які можуть отримати підтримку.

До благодійної ініціативи можуть долучитися всі охочі. Фонд приймає сезонні овочі, фрукти та ягоди, а також грошові внески, які спрямовують на закупівлю банок, кришок, спецій, пакувальних матеріалів та інших необхідних речей для заготівлі продукції.

У «Карітасі» зазначають, що навіть невеликі пожертви мають значення, адже допомагають розширювати масштаби гуманітарної діяльності. Завдяки спільним зусиллям волонтерів, благодійників і місцевих жителів підтримка регулярно надходить сім'ям, які опинилися у непростих життєвих обставинах.

Актуальну інформацію про графік видачі продуктових наборів, порядок їх отримання та можливі зміни в умовах програми рекомендують перевіряти на офіційних інформаційних ресурсах благодійного фонду або уточнювати безпосередньо у його координаторів.

Джерело: Карітас

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