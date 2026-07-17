Сума доплати для пенсіонерів у Полтавській області залежить від кількості дітей і розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму.

Деякі українські пенсіонери у Полтавській області можуть отримувати додаткові доплати до пенсії за особливі заслуги перед державою, пише Politeka.net.



Для багатодітних матерів не передбачено окремого виду пенсії. Водночас жінки, які виховали велику родину, можуть розраховувати на спеціальну доплату за особливі заслуги перед Україною.

Як повідомили у ПФУ, право на таку доплату для пенсіонерів мають матері, які народили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку. Доплата призначається як жінкам, що виховували рідних дітей, так і тим, хто усиновив їх.

У визначених законом випадках отримувачем виплати може стати й батько. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно займався вихованням дітей.

Сума доплати у Полтавській області залежить від кількості дітей і розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, тому розмір щомісячної доплати складає:

за п'ятьох — 35% (908,25 грн);

за шістьох — 36% (934,20 грн);

за сімох — 37% (960,15 грн);

за вісьмох — 38% (986,10 грн);

за дев'ятьох — 39% (1 012,05 грн);

за десятьох і більше — 40% (1 038 грн).

Для оформлення надбавки необхідно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву. Автоматично ця виплата не призначається.

Крім того, законодавством передбачено, що після смерті особи, яка отримувала надбавку за особливі заслуги перед Україною, частина цієї виплати може враховуватися під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Її розмір залежить від кількості непрацездатних членів сім'ї. Якщо такий член сім'ї один, виплачується 70% від належної надбавки. Якщо непрацездатних членів сім'ї двоє або більше, розмір виплати становить 90% від суми доплати.

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