Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільш відчутне саме в м’ясному сегменті, де темпи зростання значно перевищують бакалійні позиції.

Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується одразу в кількох категоріях, передає видання Politeka.

Йдеться про категорії від бакалії до м’ясних виробів, за даними ринкових показників станом на кінець червня 2026 року.

У сегменті базових товарів борошно «Хуторок» пшеничне (2 кг) у середньому коштує 70,96 грн. У торгових мережах спостерігається невеликий розкид: Megamarket пропонує 74,00 грн, тоді як у Novus ціна знижується до 67,92 грн. Порівняно з травневим рівнем 68,72 грн зафіксовано підвищення приблизно на 1,41 грн, що вказує на поступове коригування вартості базових продуктів.

У м’ясній категорії зміни більш виражені. Сардельки «Ятрань» молочні (1 кг) наразі коштують у середньому 178,19 грн. Різниця між магазинами невелика: 173,00 грн в Auchan і 183,38 грн у Metro. За місяць ціна зросла на 7 грн у порівнянні з попереднім періодом.

Ще помітніше зростання демонструють ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг). Середній показник становить 790,56 грн, тоді як місяцем раніше він тримався на рівні 753,78 грн. Розбіжність між торговими мережами сягає понад 160 грн, що підкреслює нестабільність сегмента.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Полтавській області найбільш відчутне саме в м’ясному сегменті, де темпи зростання значно перевищують бакалійні позиції.

Додатково у базовому кошику борошно демонструє стабільніше зростання без різких стрибків, тоді як ковбасні вироби формують основний тиск на середній чек покупця.

Аналітика ринку свідчить, що різниця між мережами та динаміка закупівельних цін залишаються ключовими факторами, які визначають кінцеву вартість для споживачів у регіоні.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.