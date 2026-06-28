Подальший рух цін залежатиме від витрат на виробництво, енергоресурси та постачання, які й надалі формуватимуть подорожчання продуктів у Полтавській області як один із ключових індикаторів споживчого ринку регіону.

Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується у кількох ключових категоріях харчів, зокрема м’ясі та продуктах повсякденного споживання, на тлі загальних ринкових коливань і витрат виробників, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найпомітніше зростання відбулося в сегменті яловичини. Гуляш у середньому коштує 430,96 грн за кілограм, однак розкид цін у мережах залишається суттєвим: від 323,89 грн у Metro до 490 грн у Megamarket, тоді як Novus утримує рівень близько 479 грн. У порівнянні з травневими показниками середня вартість піднялася майже на 74 грн, що вказує на посилення цінового тиску у м’ясному сегменті.

У категорії хлібобулочних виробів також спостерігається поступове зростання. Житній хліб Riga «Бородинівський» (300 г) у середньому коштує 52,37 грн. Найдоступніша пропозиція зафіксована у Metro — 49,40 грн, тоді як у Megamarket ціна сягає 57,50 грн. За місяць середній показник додав понад 2 грн, що свідчить про стабільний, але повільний тренд подорожчання.

У сегменті жирових продуктів зміни менш різкі. Маргарин «Олком Вершковий 72,5%» (200 г) утримується на рівні 42,90 грн. Порівняно з березнем середня ціна зросла менш ніж на 2 грн, що вказує на відносну стабільність цієї групи товарів у короткостроковому періоді.

Загальна картина ринку демонструє нерівномірну динаміку: окремі категорії дорожчають швидше через собівартість сировини та логістику, тоді як інші залишаються відносно стабільними завдяки конкуренції між мережами.

Аналітики зазначають, що подальший рух цін залежатиме від витрат на виробництво, енергоресурси та постачання, які й надалі формуватимуть Подорожчання продуктів у Полтавській області як один із ключових індикаторів споживчого ринку регіону.

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