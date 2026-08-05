Безперервну роздачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові забезпечують волонтери.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові продовжують надавати в межах благодійної ініціативи «Кухня Доброти», яку реалізує фонд «Червона Калина Харків», повідомляє Politeka.net.

Проєкт створений для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих умовах. Допомогу можуть отримати місцеві жителі, внутрішньо переміщені особи, пацієнти медичних закладів, вихованці інтернатів та інші представники соціально вразливих категорій населення.

Щодня команда волонтерів і кухарів готує комплексні гарячі обіди, які доставляють до визначених пунктів видачі. Такий формат дозволяє оперативно забезпечувати людей свіжою їжею та підтримувати тих, хто найбільше цього потребує.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові також доступні у благодійній їдальні, що працює в межах проєкту. Відвідувачам пропонують повноцінний обід, до якого входять перша страва, основна гаряча страва, салат і напій.

Окремим напрямом роботи залишається приготування випічки. Пиріжки з різними начинками регулярно передають до лікарень, місць тимчасового проживання переселенців і людям, які залишилися без власного житла. Завдяки зручному пакуванню продукцію легко транспортувати та зберігати.

Безперервну роботу проєкту забезпечують волонтери, благодійники та партнери фонду. Вони допомагають із закупівлею продуктів, постачанням кухонного обладнання та інших необхідних матеріалів, що дозволяє щодня готувати велику кількість гарячих порцій.

Організатори рекомендують перед зверненням уточнювати графік роботи, адреси пунктів видачі та порядок отримання допомоги у координаторів проєкту. Це допоможе своєчасно скористатися гуманітарною підтримкою.

Джерело: chervona-kalyna

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