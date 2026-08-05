Непрерывную раздачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове обеспечивают волонтеры.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове продолжают предоставлять в рамках благотворительной инициативы «Кухня Доброты», которую реализует фонд «Красная Калина Харьков», сообщает Politeka.net.

Проект создан для поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Помощь могут получить местные жители, внутренне перемещенные лица, пациенты медицинских учреждений, воспитанники интернатов и другие представители социально уязвимых категорий населения.

Ежедневно команда волонтеров и поваров готовит комплексные горячие обеды, доставляемые в определенные пункты выдачи. Такой формат позволяет оперативно обеспечивать людей свежей пищей и поддерживать тех, кто больше всего в этом нуждается.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове также доступны в благотворительной столовой, работающей в рамках проекта. Посетителям предлагают полноценный обед, в который входят первое блюдо, основное горячее блюдо, салат и напиток.

Отдельным направлением работы остается приготовление выпечки. Пирожки с разными начинками регулярно передают в больницы, места временного проживания переселенцев и людям, оставшимся без собственного жилья. Благодаря удобной упаковке продукцию легко транспортировать и хранить.

Непрерывную работу проекта обеспечивают волонтеры, благотворители и партнеры фонда. Они помогают с закупкой продуктов, снабжением кухонным оборудованием и другими необходимыми материалами, что позволяет ежедневно готовить большое количество горячих порций.

Организаторы рекомендуют перед обращением уточнять график работы, адреса пунктов выдачи и порядок получения помощи координаторам проекта. Это поможет вовремя воспользоваться гуманитарной поддержкой.

Джерело: chervona-kalyna

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