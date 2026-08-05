Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предназначены людям, которые находятся в затруднительном положении.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области и дальше выдают в рамках гуманитарных программ благотворительного фонда «Каритас», сообщает Politeka.net.

Поддержка в первую очередь направлена ​​на внутренне перемещенные лица и другие категории граждан, которые в силу сложных жизненных обстоятельств нуждаются в помощи. Для них готовят продуктовые и гигиенические наборы, помогающие обеспечить самое необходимое после вынужденного переезда или в период финансовых затруднений.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области также являются частью сезонных благотворительных проектов. Волонтеры собирают овощи, фрукты и ягоды, которые впоследствии перерабатывают в домашнюю консервацию, джемы, соусы и другие заготовки для гуманитарных нужд.

Часть готовой продукции используется для приготовления горячих обедов людям, которые находятся в затруднительном положении. Такой подход позволяет рационально использовать полученный урожай и увеличивать количество людей, которые могут получить поддержку.

К благотворительной инициативе могут приобщиться все желающие. Фонд принимает сезонные овощи, фрукты и ягоды, а также денежные взносы, направляемые на закупку банок, крышек, специй, упаковочных материалов и других необходимых вещей для заготовки продукции.

В Каритасе отмечают, что даже небольшие пожертвования имеют значение, ведь помогают расширять масштабы гуманитарной деятельности. Благодаря совместным усилиям волонтеров, благотворителей и местных жителей, поддержка регулярно поступает семьям, оказавшимся в непростых жизненных обстоятельствах.

Актуальную информацию о графике выдачи продуктовых наборов, порядке их получения и возможных изменениях в условиях программы рекомендуют проверять на официальных информационных ресурсах благотворительного фонда или уточнять непосредственно у его координаторов.

Источник: Каритас

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