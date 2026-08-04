Доплаты для пенсионеров в Харьковской области предусмотрены для отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством, сообщает Politeka.net.

Одной из форм государственной поддержки есть надбавка за особые заслуги перед Украиной, которую назначают гражданам, отвечающим определенным законом критериям.

Право на такую ​​выплату, в частности, имеют многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до достижения ими шестилетнего возраста. В Пенсионном фонде Украины объясняют, что надбавку устанавливают к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области зависят от количества воспитанных детей и размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а размер надбавки определяют в процентах от этой суммы.

Для женщин, воспитавших пятерых детей, ежемесячная доплата составляет 908 гривен. За шестерых детей предусмотрено 934 гривны, за семь — 960 гривен, за восемь — 986 гривен, за девять — 1 012 гривен, а за десять и более — 1 038 гривен.

После смерти получателя часть этой выплаты могут получать нетрудоспособные члены его семьи. Если право имеет одно лицо, ему назначают 70% от причитающейся суммы. Если двое или более таких лиц, выплата составляет 90% от предыдущего размера и распределяется в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, законодательством предусмотрены возрастные доплаты к пенсии. После достижения 70 лет автоматически насчитывают 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что для назначения возрастной надбавки отдельно обращаться не нужно. Если право на доплату возникает посреди месяца, первую выплату рассчитывают пропорционально количеству дней после дня рождения, а в дальнейшем денежные средства начисляют в полном объеме.

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