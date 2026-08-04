Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области уже начали активно обсуждать.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области продолжается, пишет Politeka.net.

В Кременчуге утвердили новую стоимость централизованного водоснабжения, которая начнет действовать после официального вступления в силу решения исполнительного комитета городского совета.

Обновление расценок явилось результатом пересмотра экономических расчетов местного коммунального предприятия. В ходе заседания исполкома согласовали скорректированный показатель для населения с учетом фактических затрат и производственных нужд.

В процессе разбирательства по проекту исключили компенсацию средств, недополученных предприятием в предыдущие годы. Именно это позволило снизить окончательный показатель по сравнению с первоначальным вариантом.

Мэр Виталий Малецкий подчеркнул, что включение таких расходов требует надлежащего правового обоснования. Также он поручил обратиться к профильному государственному регулятору для получения официальной позиции по применению соответствующего механизма.

Сначала предлагалось установить оплату на уровне 67,44 гривны за кубометр. После дополнительной проверки расчеты сумму снизили на 2,74 гривны.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области означает, что окончательная цена централизованного водоснабжения составит 64,07 гривны за кубометр. Для сравнения, раньше бытовые потребители платили 31,80 гривны, поэтому будущие платежки для многих домохозяйств увеличатся.

В городской администрации объяснили пересмотр ростом себестоимости предоставления сервиса. Среди главных причин называют удорожание ресурсов, необходимых для стабильной работы сетей и поддержки инфраструктуры.

Жителям рекомендуют внимательно проверять начисления после получения квитанций. Если возникнут вопросы, обратитесь к поставщику для уточнения информации. Гражданам, имеющим право на государственную поддержку, советуют своевременно оформить субсидию или воспользоваться предусмотренными льготами.

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