Украинцам следует знать детали о новой денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области.

Семьи с невысокими доходами, а также пенсионеры в Харьковской области могут получить базовую социальную денежную помощь, сообщает Politeka.net.

Экспериментальный проект стартовал на Украине 1 июля 2025 года. Его главная цель – объединить несколько видов социальных выплат в одну. Размер пособия определяется индивидуально для каждой семьи с учетом ее доходов и состава.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что воспользоваться новой программой могут семейства, которые отвечают условиям эксперимента и уже получают государственную помощь малообеспеченным или выплаты на детей одиноким матерям.

В дальнейшем список получателей планируют расширить. Подать заявление смогут также многодетные семейства, люди с инвалидностью и граждане, достигшие пенсионного возраста, но не получившие права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа.

Базовая социальная помощь назначается сроком на шесть месяцев. Если эксперимент будет продолжен, выплаты могут автоматически продлеваться, однако общий срок их получения не будет превышать двух лет.

Как оформить социальную поддержку

Подать заявление можно двумя способами:

через приложение «Дия»;

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства или регистрации.

Для оформления через «Дию» необходимо иметь:

ID-карту или биометрический загранпаспорт;

верифицированный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Процедура оформления состоит из двух этапов. Первоначально один из совершеннолетних членов семьи подает заявление о намерении получать базовую социальную помощь с указанием информации обо всех членах семьи.

После определения предварительного размера выплаты необходимо подать второе заявление непосредственно о его назначении. В то же время, все совершеннолетние члены семейства, которые являются получателями, должны подтвердить свое согласие.

До завершения оформления семейства может самостоятельно выбрать, перейти ли на новую социальную помощь или остаться на уже назначенных государственных выплатах.

Как определяют размер выплаты

Сумма рассчитывается отдельно для каждой семьи. Основой является базовая величина в 4500 гривен. Окончательный размер выплаты определяется как разница между суммой базовых величин для всех членов семьи и ее среднемесячным доходом.

При расчете применяют следующие показатели:

100% базовой величины – для заявителя;

100% - для каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы;

70% – для каждого следующего члена семьи.

Для граждан пенсионного возраста, у которых нет необходимого страхового стажа для назначения пенсии, предусмотрены отдельные коэффициенты денежной помощи в Харьковской области:

до 10 лет стажа – 53% базовой величины;

от 10 до 20 лет - 62%;

от 20 до 30 лет – 70%;

30 лет и старше – 88%.

При определении права на получение поддержки Пенсионный фонд учитывает совокупный доход всех членов семьи за три календарных месяца, предшествовавших обращению.

В то же время следует учитывать, что для людей пенсионного возраста без необходимого страхового стажа выплата не будет равна полным 4 500 гривнам. Максимальный коэффициент для этой категории составляет 88% базовой величины, что соответствует 3 960 гривнам.

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