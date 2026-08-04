Українцям варто знати деталі про нову грошову допомогу для пенсіонерів в Харківській області.

Сім’ї з невисокими доходами, а також пенсіонери у Харківській області можуть отримати базову соціальну грошову допомогу, повідомляє Politeka.net.

Експериментальний проєкт стартував в Україні 1 липня 2025 року. Його головна мета — об’єднати кілька видів соціальних виплат в одну. Розмір допомоги визначається індивідуально для кожної родини з урахуванням її доходів та складу.

У Пенсійному фонді України пояснили, що наразі скористатися новою програмою можуть сім’ї, які відповідають умовам експерименту та вже отримують державну допомогу малозабезпеченим або виплати на дітей одиноким матерям.

Надалі перелік отримувачів планують розширити. Подати заяву зможуть також багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю та громадяни, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію через недостатній страховий стаж.

Базову соціальну допомогу призначають строком на шість місяців. Якщо експеримент продовжать, виплати можуть автоматично подовжуватися, однак загальний термін їх отримання не перевищуватиме двох років.

Як оформити базову соціальну підтримку

Подати заяву можна двома способами:

через застосунок «Дія»;

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Для оформлення через «Дію» необхідно мати:

ID-картку або біометричний закордонний паспорт;

верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Процедура оформлення складається з двох етапів. Спочатку один із повнолітніх членів родини подає заяву про намір отримувати базову соціальну допомогу із зазначенням інформації про всіх членів сім’ї.

Після визначення попереднього розміру виплати необхідно подати другу заяву — безпосередньо про її призначення. Водночас усі повнолітні члени родини, які є отримувачами, мають підтвердити свою згоду.

До завершення оформлення сім’я може самостійно обрати, чи перейти на нову базову соціальну допомогу, чи залишитися на вже призначених державних виплатах.

Як визначають розмір виплати

Сума розраховується окремо для кожної родини. Основою є базова величина у 4 500 гривень. Остаточний розмір виплати визначають як різницю між сумою базових величин для всіх членів сім’ї та її середньомісячним доходом.

Під час розрахунку застосовують такі показники:

100% базової величини — для заявника;

100% — для кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи;

70% — для кожного наступного члена сім’ї.

Для громадян пенсійного віку, які не мають необхідного страхового стажу для призначення пенсії, передбачені окремі коефіцієнти грошової допомоги в Харківській області:

до 10 років стажу — 53% базової величини;

від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%;

30 років і більше — 88%.

Під час визначення права на отримання базової підтримки Пенсійний фонд враховує сукупний дохід усіх членів сім’ї за три календарні місяці, що передували зверненню.

Водночас варто враховувати, що для людей пенсійного віку без необхідного страхового стажу виплата не дорівнюватиме повним 4 500 гривням. Максимальний коефіцієнт для цієї категорії становить 88% базової величини, що наразі відповідає 3 960 гривням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Харківській області: де готові платити зарплату від 27 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії в Харківській області: хто та скільки може отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Харківській області: скільки саме доведеться платити.