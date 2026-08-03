Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 4 по 10 серпня обіцяє контрастну погоду.

Згідно з прогнозом погоди у Харкові на тиждень з 4 по 10 серпня за кілька днів місто переживе одразу дві різні погодні картини — від +36° до комфортних +24…+26°.



Перші дні принесуть сильну спеку, але вже наприкінці робочого тижня температура почне різко знижуватися, а разом із нею прийдуть дощі.

У вівторок, 4 серпня, вдень повітря прогріється до +32°, уночі буде близько +23°. Наступного дня спека посилиться ще більше — синоптики прогнозують до +33°, повідомляє Гідрометцентр.

Найспекотнішим днем стане четвер, 6 серпня. Термометри можуть показати до +36°, а ніч залишиться теплою — близько +24°. У п'ятницю температура трохи знизиться — до +33°. Увечері можливий невеликий дощ, який стане першою ознакою зміни погоди.

Уже в суботу різниця буде добре відчутною. Денна температура впаде до +24°, а невеликі опади прогнозують протягом дня. Уночі стане прохолодніше — близько +21°.

У неділю спека не повернеться. Максимальна температура становитиме +24°, а вночі повітря охолоне до +18°. На початку нового тижня стане трохи тепліше. У понеділок, 10 серпня, синоптики прогнозують до +26° вдень та близько +16° після заходу сонця.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 4 по 10 серпня буде особливо корисним тим, хто планує поїздки, роботу просто неба або відпочинок. Якщо перша половина тижня більше підходить для ранкових чи вечірніх справ через спеку, то після дощів перебувати надворі стане набагато комфортніше.

За попередніми прогнозами, різких погодних сюрпризів після похолодання не буде. Температура поступово вирівняється, а сильна спека відступить.

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