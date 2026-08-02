З'явилося попередження про планові графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 3 по 9 серпня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 3 по 9 серпня запроваджують у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

Ремонт проводитиметься поетапно, тому в окремих населених пунктах можливі тривалі перерви в електропостачанні. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіками відключення світла у Полтавській області на тиждень з 3 по 9 серпня, зарядити необхідні пристрої та врахувати можливі незручності під час планування своїх справ.

03.08.2026 року з 8:30 до 16:30 години не буде електрики в селі Білоусівка. Зникне світло лише в частині населеного пункту. Зокрема електрика пропаде на таких вулицях:

Байрацька (б. 2, 7, 8, 9),

пров.Байрацький (б. 1, 2, 3),

Козача (б. 1, 3, 6, 10, 10а, 11, 17),

пров.Пасічний (б. 1а, 2, 3)

У цей же день, з 8:30 до 16:30, ремонтні роботи проводитимуться і в селі Богодарівка. Через це електропостачання тимчасово припинять для споживачів, які проживають на вулицях:

Дружби (б. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21),

Лесі Українки (б. 3а, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22),

пров.Малий (б. 2),

Маляренка О.І. (б. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 17, 19),

Молодіжна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11),

Незалежна (б. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25),

Шевченка (б. 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27а, 27б, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 64).

04.08.2026 року у селі Онищенки відключення триватимуть з 08:00 до 20:00. На час виконання ремонтних робіт без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Дачна (б. 3),

Лісова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64)

Крім того, 4 серпня планові знеструмлення торкнуться і села Щербаки. Тут електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 20:00, тобто 12 годин поспіль. Тимчасові обмеження діятимуть для споживачів за визначеними адресами:

Богдана Хмельницького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36),

пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героїв полку Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),

Залізнична (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена діброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кільцева (б. 11),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24),

Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропивницького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

Омельницька (б. 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31,33, 35, 37),

Революціонерів (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).

Джерело: Чорнухинська територіальна громада

Джерело: Омельницька Громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: українцям почали надавати нову виплату, скільки можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Полтавській області: що вже зараз у зоні нестачі.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: які літні українці можуть суттєво збільшити свої виплати.