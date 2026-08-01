Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області стає актуальною темою для обговорень.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області триває, пише Politeka.net.

У Кременчуці затвердили нову вартість централізованого водопостачання, яка набуде чинності після офіційного оприлюднення рішення виконавчого комітету міської ради.

Перегляд розцінок провели після оновлення економічних розрахунків комунального підприємства. Під час засідання виконкому врахували поточні виробничі витрати та фінансові потреби, що впливають на забезпечення безперебійної роботи системи.

У процесі обговорення із проєкту вилучили компенсацію коштів, недоотриманих у попередні роки. Саме це дозволило зменшити запропоновану суму порівняно з початковим варіантом.

Міський голова Віталій Малецький зазначив, що включення таких витрат потребує чіткого правового обґрунтування. Також він доручив звернутися до профільного державного регулятора для отримання офіційних роз'яснень щодо застосування відповідного механізму.

Початково підприємство пропонувало встановити оплату на рівні 67,44 гривні за кубометр. Після додаткової перевірки розрахунків показник скоригували до 64,07 гривні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області означає, що саме така вартість централізованого водопостачання діятиме для населення після набуття рішенням чинності. Для порівняння, раніше споживачі платили 31,80 гривні за кубометр, тому майбутні рахунки для багатьох родин збільшаться.

У міській адміністрації пояснюють перегляд зростанням собівартості послуг. Серед основних чинників називають подорожчання електроенергії, матеріалів, обслуговування обладнання та інших ресурсів, необхідних для стабільної роботи інфраструктури.

Мешканцям радять уважно перевіряти платіжні документи після отримання. У разі виникнення запитань щодо нарахувань варто звернутися до постачальника, а громадянам, які мають право на державну підтримку, рекомендують оформити субсидію або скористатися передбаченими пільгами.

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