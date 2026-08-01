Безкоштовне житло для ВПО в Харкові також пропонують в різних місцях.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжують надавати небайдужі власники нерухомості, які пропонують тимчасовий прихисток людям, змушеним покинути свої домівки через війну, пише Politeka.net.

Серед актуальних оголошень доступні варіанти як у місті, так і неподалік обласного центру.

Одне з помешкань розташоване у селищі Бабаї Харківського району. Будинок має дві кімнати, кухню та розрахований на трьох людей. Усередині підключені газ і вода, хоча приміщення потребує незначного косметичного ремонту. Санвузол облаштований надворі, ванна відсутня.

На території є господарські споруди, погріб і земельна ділянка. Поблизу знаходяться ліс та озеро, а дорога до Харкова автомобілем займає лише кілька хвилин.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові також пропонують власники квартир. Зокрема, одна жінка готова прийняти матір із дитиною у трикімнатному помешканні, обладнаному необхідною побутовою технікою. Додатковою перевагою стане можливість проживання разом із домашніми улюбленцями.

Ще один варіант передбачає окрему кімнату у двокімнатній квартирі. Від майбутньої мешканки очікують лише незначної допомоги літній господині з повсякденними домашніми справами без постійного догляду.

Перед переїздом фахівці радять уточнити тривалість проживання, перелік доступних зручностей, а також переконатися, що оголошення ще залишається актуальним.

Список доступних адрес регулярно оновлюється. Через значний попит окремі пропозиції швидко знаходять нових мешканців, тому охочим рекомендують звертатися без зайвого зволікання.

Джерело: Допомагай

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