Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області водночас доступна й представникам інших соціально вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області залишається доступною в межах програми благодійного фонду «Карітас», яка передбачає відновлення пошкодженого житла для людей, що постраждали через бойові дії, пише Politeka.net.

Ініціатива поширюється на власників квартир і будинків, нерухомість яких зазнала часткових пошкоджень. Обов'язкова умова участі — помешкання має підлягати ремонту без проведення капітальної відбудови.

Учасникам пропонують підтримку для виконання дрібних або середніх ремонтних робіт. Зокрема, можна відновити покрівлю, замінити вікна й двері, полагодити стіни та усунути інші пошкодження, які перешкоджають безпечному проживанню.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області водночас доступна й представникам інших соціально вразливих категорій. Подати звернення можуть люди з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі матері чи батьки, вагітні жінки, а також громадяни, які потребують додаткової підтримки.

Проєкт передбачає два формати участі. В одному випадку заявник отримує фінансування для самостійного проведення ремонту, в іншому всі необхідні роботи виконують підрядні організації, визначені благодійним фондом.

Будівлі, які повністю зруйновані, під дію програми не підпадають. Перевагу надають об'єктам, що можна відновити та повернути до використання.

Для участі необхідно пройти оцінку технічного стану нерухомості й підтвердити відповідність установленим критеріям. Реалізація ініціативи триватиме залежно від фінансування та кількості поданих заяв.

Джерело: Карітас

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