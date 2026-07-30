Модернізація Київстару з серпня в Харківській області стане однією з актуальних тем для обговорень.

Серпень стане ключовими для чергового етапу модернізації мобільної мережі компанії Київстар у Харківській області, пише Politeka.net.

У межах цього етапу оператор поступово відмовлятиметься від технології 3G на користь сучаснішого стандарту 4G.

Інформацію про це надає сама компанія.

Компанія повідомила, що новий етап оновлення стартує 4 серпня 2026 року. Зміни охоплять окремі населені пункти Вінницької, Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Після вимкнення 3G вивільнені частоти використають для розвитку мережі четвертого покоління. Такий підхід уже давно застосовують провідні оператори зв'язку у світі, оскільки він дає змогу підвищити швидкість мобільного інтернету та покращити стабільність з'єднання.

На Харківщині модернізація торкнеться Ізюма, Лозової, а також Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського, Берестинського, Лозівського й Чугуївського районів. Аналогічні зміни заплановані у Запоріжжі, Херсоні, Краматорську, Покровську, Слов'янську, Козятині та інших містах.

Модернізація Київстару з серпня в Харківській області залишатиметься серед основних тем для абонентів, адже після переходу на 4G окремим користувачам може знадобитися перевірити налаштування своїх пристроїв.

Оператор рекомендує переконатися, що смартфон підтримує роботу у мережі четвертого покоління. Якщо SIM-картка не сумісна з новим стандартом, її можна безкоштовно замінити на USIM у фірмових магазинах компанії без зміни номера.

Для стабільного голосового зв'язку також радять активувати автоматичний вибір мережі та, за можливості, увімкнути технологію VoLTE. Це дозволить забезпечити кращу якість дзвінків після завершення модернізації.

У компанії зазначають, що відмова від застарілої технології є частиною планового оновлення інфраструктури. Завдяки цьому користувачі отримають швидший мобільний інтернет і ефективніше використання мережевих ресурсів.

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