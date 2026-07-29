Дефіцит продуктів в Харкові залежатиме від підсумків збиральної кампанії.

Дефіцит продуктів в Харкові наразі не прогнозується, однак аномальна спека та тривала відсутність опадів можуть позначитися на врожайності пізніх сільськогосподарських культур, повідомляє Politeka.net.

Фахівці не очікують перебоїв із постачанням, але не виключають змін у вартості окремих товарів.

За оцінками аналітиків аграрного ринку, вирішальними для кукурудзи й соняшнику залишаються липень та серпень. Саме у цей період високі температури разом із дефіцитом вологи найбільше впливають на формування майбутнього врожаю.

Експерт асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка зазначає, що за несприятливого сценарію втрати кукурудзи можуть сягнути 20%, а соняшнику — близько 15%. Водночас він наголошує: навіть можливий розвиток кліматичного явища Ель-Ніньйо у другій половині 2026 року не означає неминучої масштабної посухи.

Дефіцит продуктів в Харкові залежатиме від підсумків збиральної кампанії. Якщо валовий збір зернових та олійних культур помітно скоротиться, це може вплинути на пропозицію окремих позицій у магазинах і рівень цін. Наразі мова йде не про нестачу продовольства, а про можливі ринкові зміни.

Найбільші ризики цього сезону прогнозують для південних регіонів. Складні погодні умови очікують в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, де проблему нестачі вологи посилює руйнування зрошувальної інфраструктури після підриву Каховської ГЕС.

До переліку територій із підвищеною небезпекою також входять Дніпропетровщина, Кіровоградщина, а частково Полтавщина й Черкащина. Остаточні показники визначатимуться погодою до завершення літнього сезону.

Аграрії вже адаптуються до нових кліматичних умов. Господарства використовують посухостійкі гібриди, сучасні технології збереження вологи та, де є можливість, застосовують системи зрошення.

Фахівці зазначають, що збільшення кількості опадів найближчими тижнями здатне суттєво покращити ситуацію й зменшити можливі втрати врожаю.

Джерело: e-land.ua

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