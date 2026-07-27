Надбавка до пенсії з 1 серпня в Полтавській області може бути призначена різним категоріям

Надбавка до пенсії з 1 серпня в Полтавській області передбачена для українців, які мають особливі заслуги перед державою та відповідають умовам, визначеним законодавством, повідомляє Politeka.net.

Таку виплату встановлюють окремо від основного пенсійного забезпечення.

Право на її призначення мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, громадяни, відзначені кількома державними орденами, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність, а також володарі почесних звань «народний» і «заслужений».

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

До цієї категорії належать видатні спортсмени, космонавти, члени льотно-випробувальних екіпажів, лауреати державних премій, багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку, а також реабілітовані борці за незалежність України у ХХ столітті.

Надбавка до пенсії з 1 серпня в Полтавській області визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Залежно від підстав вона становить від 23% до 40%. Для борців за незалежність після індексації з 1 березня 2026 року встановлено окремий розмір — 5 667,51 гривні.

Подати заяву можна особисто, поштовим відправленням або через електронний сервіс Пенсійного фонду. Якщо пакет документів повний, датою звернення вважається день його прийняття. Під час надсилання листом враховується дата поштового штемпеля.

У разі відсутності окремих підтверджень заявника повідомляють про необхідність їх надати. Якщо це зробити у визначений термін, початкова дата звернення зберігається без змін.

Після підвищення прожиткового мінімуму розмір виплати переглядають автоматично. Закон також гарантує частину цієї надбавки непрацездатним членам сім'ї померлого одержувача: одному утриманцю можуть призначити 70%, двом або більше — 90% від належної суми.

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