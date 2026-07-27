З серпня Київстар розпочинає черговий етап модернізації мережі, який торкнеться і Харківської області.

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" оголосив про новий етап модернізації мережі у Харківській області з серпня, повідомляє Politeka.net.

У межах цього в окремих населених пунктах технологію 3G поступово замінять на сучасний 4G. Зміни стартують 4 серпня 2026 року.

Інформацію про це надає сама компанія Київстар.

Оновлення охопить п'ять регіонів України: Вінницький, Донецький, Запорізький, Харківський і Херсонський. Після відключення 3G вивільнені частоти використають для розширення можливостей мережі четвертого покоління, що має забезпечити швидший мобільний інтернет і стабільніше з'єднання.

У компанії пояснюють, що відмова від застарілої технології відповідає міжнародній практиці, яку вже застосовують провідні оператори зв'язку в різних країнах світу.

На Харківщині модернізація торкнеться Ізюма, Лозової, а також Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського, Берестинського, Лозівського та Чугуївського районів. Після завершення робіт абоненти зможуть користуватися лише мережею четвертого покоління.

З серпня Київстар також отримають оновлену інфраструктуру в Харківській області, яка дасть змогу підвищити якість мобільного інтернету та ефективніше використовувати доступний радіочастотний ресурс.

Оператор рекомендує користувачам заздалегідь перевірити, чи підтримує смартфон технологію 4G. Якщо SIM-картка працює лише у старому форматі, її можна безкоштовно замінити на USIM у фірмовому магазині зі збереженням номера.

Крім цього, власникам мобільних пристроїв радять активувати автоматичний вибір мережі та ввімкнути технологію VoLTE. Такі налаштування допоможуть забезпечити стабільні голосові виклики після завершення переходу на оновлену мережу.

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