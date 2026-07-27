Доплати для пенсіонерів у Харківській області залежать від деяких умов.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області передбачені для окремих категорій громадян, які відповідають вимогам законодавства, пише Politeka.net.

Однією з таких виплат є надбавка за особливі заслуги перед Україною.

Право на неї мають, зокрема, багатодітні матері, які виховали не менше п'яти дітей до шестирічного віку. У Пенсійному фонді пояснюють, що така надбавка може встановлюватися до пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області залежать від кількості вихованих дітей та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, а розмір надбавки визначають у відсотках від нього.

Для матерів, які виховали п'ятьох дітей, виплата становить 908 гривень. За шістьох передбачено 934 гривні, за сімох — 960, за вісьмох — 986, за дев'ятьох — 1 012, а за десятьох і більше — 1 038 гривень.

Після смерті одержувача частину цієї надбавки можуть призначити непрацездатним членам родини. Якщо пенсію через втрату годувальника оформлює одна особа, їй виплачують 70% від попередньої суми. Якщо таких отримувачів двоє або більше, розмір підтримки становить 90%.

Окрім цього, українцям доступні й вікові надбавки. Після досягнення 70 років автоматично нараховують 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

У Пенсійному фонді наголошують, що звертатися із заявою для призначення вікової надбавки не потрібно. Якщо право виникає не з першого дня місяця, кошти за перший період розраховують пропорційно кількості днів після дня народження.

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