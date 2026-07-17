У Пенсійному фонді звертають увагу на порядок першого нарахування цієї доплати для пенсіонерів у Харківській області.

Частина пенсіонерів у Харківській області має право на щомісячне підвищення пенсії завдяки віковим доплатам, повідомляє Politeka.net.

Такі надбавки призначаються не всім отримувачам пенсій. Скористатися ними можуть лише громадяни, які відповідають вимогам, визначеним законодавством.

У Пенсійному фонді України нагадують, що право на вікову доплату мають пенсіонери у Харківській області, які досягли 70-річного віку та отримують пенсію за віком. Водночас існує ще одна важлива умова — загальний розмір пенсійної виплати разом з усіма надбавками, доплатами та підвищеннями не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Саме така гранична сума встановлена з 1 січня 2026 року.

Розмір щомісячної доплати залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

У Пенсійному фонді також звертають увагу на порядок першого нарахування цієї виплати. Доплата призначається не за повний місяць, а з дня, коли людина досягає відповідного віку.

Наприклад, якщо 70-, 75- чи 80-річчя припадає на перший день місяця, пенсіонер отримає повний розмір надбавки вже під час найближчої виплати пенсії. Якщо ж день народження припадає, скажімо, на 20 число, доплату за перший місяць нарахують лише за дні, що залишилися до його завершення. Починаючи з наступного місяця, кошти виплачуватимуться у повному обсязі.

Крім того, із досягненням наступної вікової категорії розмір надбавки автоматично збільшується. Так, якщо пенсіонер уже отримував 300 гривень після 70 років, то після досягнення 75-річного віку йому донарахують ще 156 гривень. У результаті загальна сума становитиме 456 гривень на місяць.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Харківській області: як саме зросли ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит овочів в Харківській області: які саме труднощі зʼявилися.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога понад 1000 грн щомісяця: хто з пенсіонерів може отримувати виплати у Харківській області.