Під час відбору учасників на грошову допомогу для ВПО в Харківській області організатори враховуватимуть рівень соціальної та економічної вразливості.

ВПО та жителі Харківської області можуть отримати нову грошову допомогу в межах програми від Естонської ради у справах біженців (ERC), повідомляє Politeka.net.

Йдеться про реалізацію в Україні «Програми екстреної підтримки засобів до існування», яка спрямована на підтримку домогосподарств, що постраждали внаслідок війни. Ініціатива покликана допомогти людям відновити або започаткувати власну справу, створити нові джерела доходу та забезпечити фінансову стабільність сімей.

Як повідомляють в організації, наразі прийом заявок на грошову допомогу для ВПО відкрито для жителів Безлюдівської територіальної громади Харківської області. Під час відбору учасників організатори враховуватимуть рівень соціальної та економічної вразливості домогосподарства. Першочергове право на участь матимуть внутрішньо переміщені особи, а також родини, які зазнали негативних наслідків війни.

Зокрема, на виплати зможуть претендувати домогосподарства, де є лише люди похилого віку (60+) та родини, де є особи з інвалідністю І-ІІ групи, хронічними хворобами, хто потребує дорогого лікування.

Також списку такі категорії вразливості:

домогосподарства з переселенцями;

родини, де є безробітні від 50 років;

домогосподарства, де є від трьох дітей;

родини з дітьми до двох років;

домогосподарства, очолювані матір’ю-одиначкою/батьком-одинаком, де є діти;

родини, усі члени якого віком 18-49 років є безробітними.

Перевагу під час відбору отримають заявники, які не мають постійного місця роботи або стабільного джерела доходу. Водночас однією з обов'язкових умов участі є те, що домогосподарство не повинно було отримувати аналогічну допомогу від Естонської ради у справах біженців чи інших гуманітарних організацій протягом останніх 12 місяців.

Для участі в програмі необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету. Реєстрація триватиме до 23:59 години 19 липня 2026 року, однак може завершитися раніше, якщо буде вичерпано передбачений обсяг фінансування - тому не проґавте шанс.

Розмір грошової допомоги в Харківській області залежить від напряму діяльності, який планує розвивати заявник. Зокрема, передбачені такі суми:

птахівництво (виробництво яєць та м'яса) — 30 000 гривень;

розведення великої рогатої худоби для виробництва м'ясної або молочної продукції — 42 000 грн;

свинарство — 31 000 гривень;

кролівництво, козівництво, вівчарство, бджільництво та інші

напрями тваринництва — 29 000 грн;

вирощування овочів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції — 31 000 гривень;

виробництво харчових продуктів, зокрема випічки, хліба, кондитерських виробів і напівфабрикатів — 42 000 грн;

надання послуг, серед яких пошиття та ремонт одягу, реміснича діяльність, будівельні й побутові роботи, а також послуги у сфері краси — 42 000 гривень;

розвиток тепличного господарства — 42 000 грн.

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