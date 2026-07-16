Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стала доступною в межах нового проєкту благодійного фонду «Карітас Полтава», який відкрив реєстрацію на фінансову підтримку для оплати оренди житла, передає видання Politeka.

Програма розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які прибули до приймаючої громади не пізніше ніж 30 днів тому. Передбачено компенсацію витрат на оренду терміном до шести місяців.

Подати заявку можуть громадяни, які одночасно відповідають встановленим вимогам. Серед пріоритетних категорій — люди з інвалідністю, особи із тяжкими захворюваннями, самотні громадяни віком від 60 років, одинокі батьки, багатодітні родини, вагітні жінки та матері з малюками до трьох років.

Для оформлення необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи, видану не більше 30 днів тому, банківські реквізити у форматі IBAN, документи, що підтверджують належність до визначеної категорії, а також довідку ОК-5 або ОК-7.

Водночас Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає низку обмежень. Зокрема, домогосподарство не повинно раніше отримувати аналогічні виплати від інших благодійних організацій, а середньомісячний дохід на одну людину має бути не вищим за 8422 гривні.

Фахівці зазначають, що підтримка покликана допомогти переселенцям швидше адаптуватися після переїзду та забезпечити стабільні умови проживання на період пошуку постійного житла.

Отримати додаткову інформацію щодо умов участі та порядку реєстрації можна за телефонами, опублікованими благодійною організацією «Карітас Полтава».

Джерело: Карітас

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