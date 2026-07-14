Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається і в межах проєктів Товариства Червоного Хреста України.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області продовжує надаватися в межах програм благодійних фондів, громадських організацій та міжнародних партнерів, які й надалі підтримують жителів регіону в умовах війни, повідомляє Politeka.

Ініціативи спрямовані на людей, які найбільше потребують підтримки. Насамперед ідеться про внутрішньо переміщених осіб, громадян поважного віку, багатодітні родини та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Отримувачам видають продуктові набори з товарами першої необхідності. Такі пакунки допомагають частково зменшити щоденні витрати та забезпечити базові потреби домогосподарств.

Одним із головних учасників цього напряму залишається «Карітас Полтава». Організація формує гуманітарні набори для людей, які були змушені залишити свої домівки та нині проживають у громадах області. Їхній склад може змінюватися залежно від наявних ресурсів.

Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається і в межах проєктів Товариства Червоного Хреста України. Окремі категорії можуть отримати як готові продуктові пакунки, так і електронні сертифікати для придбання необхідних товарів.

Важливу роль у реалізації таких програм відіграють міжнародні донори, які фінансують забезпечення населення продовольством у регіонах, що прийняли значну кількість переселенців.

Окремо діють державні механізми соціальної підтримки. Для частини громадян передбачена базова допомога, яка в окремих випадках виплачується у грошовій формі.

Актуальну інформацію про реєстрацію, умови участі та нові етапи видачі рекомендують перевіряти на спеціалізованих онлайн-платформах, а також на офіційних сторінках благодійних організацій і місцевих громад.

Джерело: pokrovsk24.news

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