Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області є частиною ширшого процесу перегляду вартості житлово-комунального сервісу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набирає обертів, передає видання Politeka.

У Кременчуці затвердили нову вартість централізованого водопостачання, яка почне діяти після рішення виконавчого комітету міської ради.

Відповідне питання розглянули під час засідання 30 червня. Більшість членів виконкому підтримала документ, яким визначено оновлену ціну для побутових споживачів.

Під час обговорення посадовці частково відхилили пропозицію комунального підприємства. З розрахунків виключили компенсацію коштів, недоотриманих у попередні роки, через що початковий проєкт зазнав коригування.

Міський голова Віталій Малецький заявив, що включення таких витрат не має достатніх правових підстав. Він також доручив звернутися до профільного регулятора, аби отримати офіційні роз'яснення щодо застосування відповідних механізмів після передачі повноважень органам місцевого самоврядування.

Спочатку підприємство пропонувало встановити плату на рівні близько 67,44 гривні за кубометр. Після перегляду фінансових показників суму зменшили на 2,74 гривні.

У результаті затвердили показник 64,07 гривні за кубометр. До цього мешканці сплачували 31,80 гривні, тому різниця для сімейних бюджетів виявиться відчутною.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області є частиною ширшого процесу перегляду вартості житлово-комунального сервісу, який відбувається у різних громадах через зміну економічних умов та зростання витрат підприємств.

Економісти радять громадянам уважно стежити за оновленими нарахуваннями у платіжках, а також за можливими змінами в порядку надання пільг і субсидій, щоб своєчасно скористатися доступними механізмами державної підтримки.

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