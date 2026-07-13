Подорожчання продуктів у Харківській області формується під впливом сезонних факторів, логістичних витрат та змін у пропозиції окремих товарів.

Подорожчання продуктів у Харківській області триває, передає видання Politeka.

За останній місяць зросли середні ціни на хліб, молоду капусту та яблука. Найпомітніше змінилися цінники на овочі й фрукти, тоді як хлібобулочна продукція дорожчала помірніше.

Пшеничний хліб «Цар Хліб» у нарізці вагою 600 грамів зараз коштує в середньому 57,77 грн. Для порівняння, у середині червня його можна було придбати за 55,12 грн. Таким чином, за місяць вартість збільшилася на 2,65 грн.

Найбільшу динаміку серед представлених позицій продемонструвала молода капуста. Середній показник станом на 13 липня досяг 29,32 грн за кілограм, що на 7,35 грн перевищує рівень місячної давності. Водночас між торговельними мережами зберігається значна різниця. В Auchan і Metro овоч продають по 25,00 грн, у Novus — за 26,79 грн, тоді як у Megamarket ціна становить 40,50 грн.

Не залишилися без змін і фрукти. Яблука сорту «Айдаред» у середньому коштують 70,90 грн за кілограм. За останній місяць показник зріс на 10,60 грн, що стало найбільшим приростом серед проаналізованих категорій. У мережі Auchan саме така ціна є актуальною станом на середину липня.

Фахівці зазначають, що подорожчання продуктів у Харківській області формується під впливом сезонних факторів, логістичних витрат та змін у пропозиції окремих товарів. Через це покупцям радять стежити за акційними пропозиціями та порівнювати вартість у різних магазинах, адже різниця може бути досить відчутною.

Аналітики не виключають, що найближчими тижнями вартість окремих товарів може й надалі змінюватися залежно від ринкової ситуації.

Джерело: Мінфін

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