Подати заявку на участь у програмі грошової допомоги можуть кілька категорій ВПО в Полтавській області.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області доступна при відповідності до встановлених критеріїв відбору, повідомляє Politeka.net.

Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка Україна» продовжила реалізацію програми «Грошова підтримка», яка триватиме до 31 грудня 2026 року. У межах проєкту окремі категорії внутрішньо переміщених сімей з дітьми можуть отримати фінансову допомогу на покриття витрат, пов'язаних з орендою житла.

Програма спрямована на підтримку родин, які були змушені залишити свої домівки через війну та нині винаймають житло в інших регіонах країни. Отримані кошти дозволять частково компенсувати витрати на орендну плату та полегшити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

Подати заявку на участь у програмі можуть кілька категорій внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, право на допомогу мають дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, якщо батьки-вихователі мають статус ВПО.

Також участь можуть взяти опікуни та піклувальники зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які виховують дітей віком до 18 років, а також багатодітні родини, що мають статус ВПО та виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

При розгляді заявок на грошову допомогу для ВПО в Полтавській області пріоритет надаватиметься сім'ям, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Для участі потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням та підготувати пакет документів, зокрема:

паспорт, РНОКПП і документ про місце проживання;

документи, що підтверджують створення ДБСТ, прийомної сім’ї або встановлення опіки;

свідоцтва про народження дітей;

банківські реквізити;

договір оренди житла або інші документи, що підтверджують оренду;

згоду на обробку персональних даних та інші документи (за потреби).

Сума фінансової допомоги визначатиметься індивідуально для кожної родини. Під час розрахунку враховуватиметься вартість оренди житла в населеному пункті, де нині проживає сім'я. Водночас організатори звертають увагу, що виплата призначена виключно для компенсації орендної плати й не передбачає покриття витрат на оплату комунальних послуг.

У благодійній організації також нагадують, що скористатися програмою можна лише один раз. Якщо сім'я вже отримувала фінансову підтримку в межах проєкту «Грошова підтримка», повторно подати заявку вона не зможе. Після використання отриманих коштів учасникам програми необхідно буде підтвердити їх цільове використання та надати відповідний звіт згідно з вимогами організаторів.

Джерело: Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка Україна»

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