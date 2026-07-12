Мешканців міста закликають планувати покупки заздалегідь і підтримувати місцеві магазини, щоб зменшити вплив дефіциту продуктів у Харкові.

У Харкові відчувають дефіцит продуктів у сегменті гречки через низьку врожайність минулого сезону, повідомляє Politeka.net.

Рівень збору зерна став одним із найнижчих за останні десятиліття, що позначилося на доступності крупи в магазинах.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий пояснив, що внутрішнє виробництво не покриває потреби споживачів, а минулорічні показники були найнижчими майже за 25 років.

Компенсувати нестачу можна тільки через імпорт. Раніше основними постачальниками виступали кілька держав, але зараз більшість країн орієнтуються на власний ринок, а експортні можливості значно обмежені.

Через війну прямі поставки деяких партій наразі неможливі. Частина продукції надходить альтернативними маршрутами: через обробку в інших державах крупу відправляють далі на український ринок.

Експерти прогнозують, що дефіцит продуктів у Харкові частково компенсують імпортні поставки, що допоможе стримати різке зростання цін. За підрахунками, кілограм гречки коштуватиме приблизно 60–90 гривень.

Жителям радять стежити за наявністю товару у торговельних мережах та уникати великих закупівель. Достатньо формувати помірні запаси і правильно зберігати крупу, зазначають спеціалісти.

Ситуація на ринку може змінюватися в залежності від обсягів імпорту та нових поставок, тому прогноз щодо дефіциту продуктів у Харкові залишається актуальним на найближчий період.

Також місцевим жителям радять планувати покупки за потребою та уважно слідкувати за змінами на полицях магазинів.

Джерело: AgroReview

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