Синоптики дали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 13 по 19 липня згідно якому після кількох помірно теплих днів прийде літня спека.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 13 по 19 липня обіцяє комфортне літо без різких погодних сюрпризів. Робочий тиждень мине у теплій погоді, а найспекотніше буде наприкінці періоду.

У понеділок, 13 липня, повітря прогріється до +25°, уночі температура опуститься до +15°. Такі ж показники синоптики прогнозують і на вівторок. У середу денна температура не зміниться, зате ніч стане трохи теплішою — близько +18°.

Із четверга почнеться невелике потепління. Вдень очікується до +26°, приблизно така сама погода збережеться й у п'ятницю. Нічна температура залишиться на рівні +17°, тому різкого перепаду між днем і вечором не буде, про це повідомляє офіційний сайт Гідрометцентру.

У суботу спека трохи послабшає. Максимальна температура становитиме +24°, але вже наступного дня літо знову нагадає про себе. У неділю, 19 липня, синоптики прогнозують до +29°. Це буде найтепліший день тижня.

Дощів найближчими днями не прогнозують. Небо переважно буде ясним або з невеликою кількістю хмар. Більше хмарності можливе 15 та 19 липня, але без гроз і сильних опадів.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 13 по 19 липня стане у пригоді тим, хто планує поїздки, відпочинок або роботу на відкритому повітрі. Майже весь період обіцяє суху та теплу погоду.

За попередніми даними, середина липня пройде без затяжних дощів. Денна температура здебільшого триматиметься в межах +25…+29°, а вночі — від +15° до +20°. Такі умови добре підійдуть для прогулянок, поїздок за місто та відпочинку.



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