Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 липня в Харкові дозволяє жителям планувати свій час.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 липня в Харкові свідчить, що найближчими днями місто перебуватиме під впливом нестійких атмосферних процесів, повідомляє видання Politeka.

Майже щодня синоптики очікують опади, а температура залишатиметься помірно теплою.

У середу, 8 липня, небо буде затягнуте хмарами від ранку до вечора. У другій половині доби прогнозують сильний дощ, який ближче до ночі втратить інтенсивність. Повітря прогріється до +24 градусів.

Наступного дня, 9 липня, також переважатиме похмура погода. Сильні опади очікуються вранці, після чого вони поступово слабшатимуть. Максимальна температура становитиме близько +20.

У п'ятницю, 10 липня, хмарність збережеться. Вранці пройде рясний дощ, який не припиниться до вечора, хоча стане менш інтенсивним. Денні показники не перевищать +18.

За даними Прогнозу погоди на тиждень з 8 по 14 липня в Харкові, у вихідні дощі також залишаться. У суботу короткочасні опади прогнозують після обіду, а в неділю вони розпочнуться вдень і триватимуть до вечора. При цьому температура підвищиться до +22 градусів.

На початку нового тижня погодні умови суттєво не зміняться. У понеділок і вівторок ранок буде переважно ясним, однак удень небо знову вкриють хмари. У другій половині доби очікуються дощі, а повітря прогріється до +24...+25 градусів.

Крім того, також варто зауважити, що синоптики радять враховувати ймовірність опадів під час планування поїздок і відпочинку просто неба, адже нестійка погода збережеться протягом більшої частини тижня.

Джерело: Синоптик

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