Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжує впливати на вартість популярних товарів, передає видання Politeka.

За останній місяць найбільший приріст зафіксовано у м'ясній продукції, тоді як молочні вироби та бакалія також демонструють поступове зростання.

Найбільше додали в ціні сардельки «Алан Женевські з сиром». Станом на 6 липня середня вартість кілограма становить 543,33 гривні. Порівняно з початком червня показник зріс одразу на 99,33 гривні. Залежно від торговельної мережі продукцію пропонують за ціною від 507 до 599 гривень.

Зміни торкнулися й молочної категорії. Упаковка молока «Простонаше» 1% об'ємом 900 мл зараз у середньому коштує 68 гривень. За місяць цей товар подорожчав на 3 гривні, що свідчить про поступове коригування цін навіть на соціально важливі продукти.

Також Подорожчання продуктів у Полтавській області позначилося на бакалії. Двокілограмове фасування пшеничного борошна «Хуторок» нині продають у середньому за 70,96 гривні. За останні 30 днів його вартість збільшилася на 1,41 гривні, хоча різниця між цінами у торговельних мережах залишається незначною.

Оприлюднені дані свідчать, що найвідчутніше за аналізований період зросла ціна саме на м'ясні вироби. Водночас фахівці рекомендують покупцям порівнювати пропозиції різних магазинів, адже акційні знижки дозволяють суттєво скоротити витрати на щоденні покупки.

Експерти зазначають, що подальша динаміка вартості продовольчих товарів залежатиме від цін на сировину, логістику та загальної економічної ситуації.

Джерело: Мінфін

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