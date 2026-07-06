У рамках роботи закладу гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області включає широкий спектр медичних послуг.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Полтавській області розширюється новим центром, повідомляє Politeka.

У Полтавській області відкрився соціально-реабілітаційний центр Благодійного фонду "Карітас", що розширює надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів. Заклад створено для комплексної підтримки літніх людей та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років.

Проєкт реалізували за сприяння міжнародних партнерів, серед яких "Карітас Люксембург" та "Карітас Австрія". Центр надає не лише базову допомогу, а й послуги для зміцнення здоров’я та підтримки активного способу життя. Головна мета – забезпечити відчуття турботи та стабільності для людей у складні часи.

У рамках роботи закладу гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області включає широкий спектр медичних послуг. Відвідувачі проходять первинний огляд з вимірюванням тиску, рівня глюкози та сатурації крові.

Також доступні електрокардіограма та фізіотерапевтичні процедури: магнітотерапія, УВЧ та пресотерапія. Для профілактики та відновлення здоров’я діє соляна кімната, яку відвідують для зміцнення імунітету.

Фізичну активність підтримують через заняття з лікувальної гімнастики, що уповільнюють вікові зміни організму. Психологічна допомога включає групові тренінги та індивідуальні консультації з фахівцями.

Комплексна система підтримки забезпечує літнім людям не лише матеріальні ресурси, а й реальну допомогу у збереженні здоров’я та активного способу життя.

Центр продовжує надавати послуги всім охочим літнім людям у Полтавській області.

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