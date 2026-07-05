Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 6 по 12 липня пов'язані з важливими роботами на електромережах.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 6 по 12 липня триватимуть за окремими адресами, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 6 по 12 липня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на енергетичних об'єктах у низці населених пунктів регіону. Фахівці проводитимуть перевірку обладнання, заміну зношених елементів, ремонт повітряних ліній та інші профілактичні роботи.

Перший етап ремонтної кампанії розпочнеться 6 липня. З 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово обмежать у селі Богодарівка, де без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Дружби (б. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21),

Лесі Українки (б. 3а, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22),

пров.Малий (б. 2),

Маляренка О.І. (б. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 17, 19),

Молодіжна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11),

Незалежна (б. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25),

Шевченка (б. 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27а, 27б, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 64).

У цей самий день аналогічні роботи виконуватимуться і в селі Синяківщина. Тут планові відключення також триватимуть з 09:00 до 17:00. Тимчасові незручності торкнуться мешканців вулиць:

Ставок (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17),

Ферма (б. 1, 2, 3, 5),

Центральна (б. 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15),

Центральна права (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16ДАЧА, 37)

Наступний етап робіт запланований на 7 липня. У селі Березова Лука з 08:00 до 18:00 ремонтні бригади виконануватимуть роботи з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, через що окремі будинки тимчасово залишаться без електропостачання. Обмеження будуть за адресами:

Загора (б. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79)

Того ж дня профілактичні роботи продовжаться у селищі Шарківщина. Тут відключення електроенергії діятимуть з 08:00 до 20:00. Під тимчасові обмеження потраплять десятки домоволодінь на вулицях:

Миру (б. 14, 20, 24, 27, 30-Б, 33, 37, 41),

Паркова (б. 13),

Сергія Зуєнка (б. 1, 2, 4, 13, 16, 22, 26).



Джерело: Чорнухинська територіальна громада

Джерело: Петрівсько-Роменська громада

Джерело: Ромоданівська громада

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