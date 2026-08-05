Процедура надання грошової допомоги для пенсіонерів в Харківській області складається з декількох етапів.

Пенсіонери та сім'ї з невеликими доходами у Харківській області можуть претендувати на базову соціальну грошову допомогу, повідомляє Politeka.net.

Програма працює в межах експериментального проєкту, який запустили в Україні з 1 липня 2025 року. Його мета — об'єднати окремі види державної підтримки в одну виплату, а її розмір визначати індивідуально залежно від доходів і складу домогосподарства.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що наразі оформити допомогу можуть родини, які вже отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям або виплати на дітей одиноким матерям та відповідають умовам проєкту.

Надалі перелік учасників планують розширити. Право подати заяву також матимуть багатодітні родини, люди з інвалідністю та громадяни пенсійного віку, які не змогли оформити пенсію через недостатній страховий стаж.

Базову соціальну допомогу призначають на шість місяців. Якщо дію експерименту продовжать, виплати можуть автоматично подовжити, однак загальний період їх нарахування не перевищуватиме двох років.

Оформити допомогу можна двома способами:

через застосунок «Дія»;

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Для подання заяви через «Дію» необхідно мати:

ID-картку або біометричний закордонний паспорт;

верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Процедура складається з двох етапів. Спочатку один із повнолітніх членів сім'ї подає заяву про намір отримувати базову соціальну допомогу та вказує інформацію про всіх членів домогосподарства.

Після того як буде визначено попередній розмір виплати, необхідно подати другу заяву — вже на її призначення. Крім того, усі повнолітні отримувачі мають підтвердити свою згоду на участь у програмі.

До остаточного оформлення сім'я може самостійно вирішити, чи перейти на нову базову соціальну допомогу, чи залишитися на чинних державних виплатах.

Розмір виплати визначають індивідуально для кожної родини. За основу беруть базову величину у 4 500 гривень, після чого від суми базових величин для всіх членів сім'ї віднімають середньомісячний дохід домогосподарства.

Під час розрахунку застосовують такі коефіцієнти:

100% базової величини — для заявника;

100% — для кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи;

70% — для кожного наступного члена сім'ї.

Для громадян пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії, передбачено окремі коефіцієнти:

до 10 років страхового стажу — 53% базової величини;

від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%;

30 років і більше — 88%.

Під час визначення права на допомогу Пенсійний фонд враховує сукупний дохід усіх членів родини за три календарні місяці, що передували зверненню.

Водночас людям пенсійного віку, які не набули необхідного страхового стажу, варто враховувати, що виплата не становитиме повні 4 500 гривень. Максимальний розмір для цієї категорії дорівнює 88% базової величини — нині це 3 960 гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Харківській області: де готові платити зарплату від 27 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії в Харківській області: хто та скільки може отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Харківській області: скільки саме доведеться платити.