Робота для пенсіонерів в Харківській області залишається доступною у різних сферах, адже роботодавці продовжують відкривати вакансії для людей старшого віку із гідною оплатою, гнучкими умовами та можливістю офіційного працевлаштування, повідомляє Politeka.net.

Одну з актуальних пропозицій оприлюднив комплекс OSTRIV City Beach у Харкові. Заклад шукає працівницю для підтримання чистоти території із заробітною платою від 15 до 19 тисяч гривень. Оплату обіцяють щотижня, а графік можна узгодити індивідуально. Основними вимогами називають охайність, відповідальність, уважність і пунктуальність, водночас попередній досвід не є обов'язковим.

Ще один варіант пропонує великий контактний центр Adelina Call Center & BPO. Компанія запрошує операторів для консультування абонентів мобільного зв'язку. Працівникам обіцяють до 22 тисяч гривень, оплачуване навчання, офіційне оформлення, наставництво та можливість виконувати обов'язки дистанційно. Така пропозиція підходить людям, які впевнено користуються комп'ютером і мають хороші комунікативні навички.

Водночас робота для пенсіонерів в Харківській області представлена вакансією вантажника у складському комплексі торговельної мережі EVA. Підприємство пропонує заробіток 27 200 гривень, офіційне оформлення, своєчасні виплати й комфортні умови. До переліку обов'язків входять завантаження товарів, розвантаження транспорту, робота з піддонами та підтримання порядку на території складу.

Фахівці ринку праці зазначають, що дедалі більше компаній готові співпрацювати з кандидатами пенсійного віку, високо оцінюючи їхню дисциплінованість, відповідальність і професійний досвід. Саме тому сьогодні можна знайти пропозиції як для фізичної діяльності, так і для роботи у сфері обслуговування чи дистанційного спілкування з клієнтами.

Перед поданням заявки претендентам радять уважно ознайомитися з умовами, графіком, переліком обов'язків і вимогами роботодавця, щоб обрати варіант, який найбільше відповідає власним можливостям та очікуванням.

Джерело: work.ua

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