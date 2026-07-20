Орендувати квартиру в Харкові цілком реально за невеликі гроші.

Харків пропонує нові бюджетні варіанти житла, адже квартири в оренда зараз доступні від 3500 гривень на місяць, а найдешевші пропозиції розташовані переважно у Салтівському районі, передає видання Politeka.

Один із найдоступніших варіантів — однокімнатне помешкання площею 33 квадратні метри неподалік станції метро «Салтівська». Власник просить 3500 гривень, окремо оплачуються електроенергія та вода за лічильниками. Усередині виконано капітальний ремонт, є меблі, бойлер, холодильник, пральна машина, інтернет, а також обладнана кухня.

Ще одна пропозиція стосується гостинки площею 24,2 квадратного метра на вулиці Ахієзерів. Вартість становить 4000 гривень. Оселю здають на будь-який термін для однієї людини без домашніх тварин. Житло укомплектоване необхідною технікою, меблями та розташоване поруч із транспортною інфраструктурою, магазинами й зеленою зоною.

Також оренда житла представлена однокімнатним варіантом на вулиці Амосова. За проживання власник просить 4000 гривень. Серед переваг — авторський ремонт, газова плита, меблювання, холодильник, централізоване опалення та можливість поселення з котом або невеликим собакою.

Водночас Харків продовжує пропонувати доступні пропозиції для тих, хто шукає недороге житло. Кожна квартира має власні умови заселення, тому перед укладанням домовленостей варто уточнити всі деталі безпосередньо у власника.

Фахівці радять уважно перевіряти комплектацію помешкання, умови оплати та додаткові витрати перед підписанням договору.

Джерело: olx.ua

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