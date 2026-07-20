Графіки відключення світла у Полтавській області на 21 липня діятимуть багато годин, тому напередодні варто зарядити мобільні телефони.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 21 липня будуть діяти за окремими адресами через планові роботи, пише Politeka.net.

Під час дії графіків відключення світла у Полтавській області на 21 липня енергетики виконуватимуть комплекс технічних заходів, спрямованих на підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та попередження можливих аварійних ситуацій.

За оприлюдненим графіком, із 08:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишиться частина будинків села Руденківка. Планові роботи охоплять десятки адрес:

Веселкова — 1, 7, 9

Залізнична — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34

Каштанова — 49, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67

Додаткові графіки відключень триватимуть у селі Пологи, проте знеструмлення діятимуть із 08:00 до 17:00 години за наступними адресами:

Івана Козки — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 34, 35, 36, 37, 38, 40

Ревазівська — 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64

Крім того, графіки відключення світла у Полтавській області 19 липня діятимуть і в селі Ганжі. Тут не буде електрики 08:00 до 17:00 години в окремих будинках, розташованих на вулицях:

Паїсія Величковського — 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44

Річна — 3, 5, 5а

Юбілейна — 12/1

Дачний пров. — 1, 2, 4, 6, 8

Луговий пров. — 1

Річковий пров. — 2

Ювілейний пров. — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14

Також тривалі планові знеструмлення заплановані у селі Вісичі. У період з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади виконуватимуть профілактичні роботи, через що без світла залишаться окремі адреси:

Польова — 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36

Ювілейна — 8

Дачний пров. — 1, 3, 5

Зелений пров. — 1, 2

Перемоги пров. — 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13

Ставковий пров. — 2, 3, 4, 8, 12, 18, 20

Тараса Шевченка пров. — 1, 3, 4

Ювілейний пров. — 6.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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