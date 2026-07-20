Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області пояснюють збільшенням витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області триває, повідомляє Politeka.net.

У Кременчуці офіційно затвердили нову вартість централізованого водопостачання, яка почне діяти після набрання чинності рішенням виконавчого комітету міської ради.

Відповідне рішення підтримали під час засідання виконкому після перегляду економічних розрахунків. Оновлену ціну погодили для побутових споживачів, врахувавши скориговані показники.

Під час обговорення із документа виключили компенсацію коштів, які комунальне підприємство недоотримало у попередні роки. Саме це вплинуло на остаточний показник, зробивши його нижчим за початкову пропозицію.

Міський голова Віталій Малецький заявив, що врахування таких витрат потребує належного правового обґрунтування. Також він доручив звернутися до профільного регулятора, аби отримати офіційні роз'яснення щодо застосування відповідних механізмів.

Спочатку підприємство пропонувало встановити оплату на рівні 67,44 гривні за кубометр. Після перегляду фінансових розрахунків суму зменшили на 2,74 гривні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області означає, що остаточна вартість водопостачання становитиме 64,07 гривні за кубометр. До цього жителі сплачували 31,80 гривні, тому різниця у майбутніх платіжках буде суттєвою.

У місцевій владі пояснюють перегляд збільшенням виробничих витрат, які впливають на роботу комунальної сфери. Саме через це громади змушені коригувати розцінки.

Мешканцям рекомендують уважно перевіряти нові нарахування після отримання квитанцій. За наявності права на державну підтримку варто також звернутися для оформлення субсидії або інших передбачених пільг.

Подальші рішення щодо вартості інших житлово-комунальних послуг ухвалюватимуть після аналізу економічної ситуації та фінансових показників підприємств.