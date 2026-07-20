Українців попередили, якими будуть тривати графіки відключення світла в Харківській області на 21 липня.

Графіки відключення світла триватимуть за багатьма адресами в Харківській області через планові роботи, що заплановані на 21 липня, пише Politeka.net.



Енергетики закликають жителів регіону заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Харківській області на 21 липня. Рекомендується завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші важливі пристрої, а також врахувати години знеструмлення під час планування роботи, поїздок і побутових справ.

За інформацією енергетиків, 21 липня з 09:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться у селі Високий. Такі роботи триватимуть кожного дня до вересня. На період виконання технічного обслуговування без електроенергії тимчасово залишаться мешканці окремих будинків на адресах:

вулиці: Височанський шлях, Кооперативна, Спортивна, Санаторна, Паркова, Харківська, Красіна, Хоткевича, Підлісна, Двугірна, Ощепкова, Тиха, Шевченка, Березнева, Кримська, Квіткова, Височанська, Лірична, Транспортна, Джерельна

провулки: Кооперативний, Харківський, Підлісний, Осінній

Додаткові графіки відключення світла діятимуть у населеному пункті Покотилівка. Світло вимикатимуть з 09:00–17:00 години за такими адресами:

в-д Сковороди — 3, 4, 5

в-д Успенський — 2 (кв. 1–8), 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, кв. 2 ДАЧА), 6 (кв. 1, кв. 2), 7 (кв. 1, кв. 2), 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 9/2, 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 25

Підгірна — 1/6, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 16

Садова — 1, 1/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25

Сковороди — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33/2, 37, 39/1, 41/2, 47, 49, 51

Успенська — 9, 10, 13, 57

Харківська — 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка — 38/1

пров. Сковороди — 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Джерело: Височанська селищна рада

Джерело: Височанська селищна рада

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