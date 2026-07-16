Графіки відключення світла на 17 липня вводять в частині населених пунктів у Харківській області, повідомляє видання Politeka.net.

Жителів Харківської області закликають завчасно підготуватися до планових графіків відключень світла на 17 липня. Фахівці рекомендують зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати період знеструмлень під час планування робочих і побутових справ. Якщо ремонтні роботи завершаться раніше запланованого часу, електропостачання можуть відновити достроково.

Так, 17 липня з 09:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться у селі Санжари. Через це без світла тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Спортивна — 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 114А, 116/1, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132

Павла Барчана (пров.) — 5А

Крім того, з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять у місті Люботин. Знеструмлення триватимуть через планові роботи на електромережах. Відключення торкнуться таких вулиць:

Дмитрівська — 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 4А, 5, 50Б, 6, 7, 8, 9, 9А

Княжа — 2, 3, 4, 5/1, 6/2, 7/2, 8/1, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16/2, 17/1, 17А, 18/1, 20, 21, 22, 23/8, 24, 25, 25/7, 27А, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/31, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90/1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98/1, 99, 100, 101, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119А, 120, 121, 122, 123, 124/2, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136/1, 137, 139

Коцюбинського — 27, 33, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66/78, 67/68, 70, 72, 74

Крута — 1/7, 1/8, 2, 4/15, 5/11, 6А, 9

Курортна — буд. 3 (кв. 1–5), буд. 5 (кв. 1–4), буд. 7, буд. 7 (кв. 1, 7, 12, 13), буд. 9 (кв. 1, 2, 4), буд. 11 (кв. 1–6), буд. 12 (кв. 1–3), буд. 13 (кв. 1, 3–7), буд. 15 (кв. 1–7), буд. 17 (кв. 1, 2, 4)

Миколи Лисенка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 24, 26

Нове Життя — 1, 2, 3, 4, 6, 10/30, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19/1, 20, 22, 24

Огородна — 3, 5, 6/1, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15

Полтавський Шлях — 59

Рєпіна — 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24

Ромашкова — 17

Садова — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 18В, 19, 20, 20А, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 49

Хижного — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11/22, 12, 13/19, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/21

Білогірська — 2А

Бєляєвська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Державна — 130, КЗАВ

Жасміновий (в'їзд) — 1, 2, 3, 4

Княжий (в'їзд) — 3, 5, 7

Колодежний (в'їзд) — 3А

Пролісковий (в'їзд) — 1, 2, 3, 4, 5

Ромашковий (в'їзд) — 2

Княжий (мікрорайон) — 1, 2, 3, 4, 5, 7/47, 9/58, 10, 11, 12, 13, 14, 15/10, 16, 17/11, 18, 20

Бєляєвський (пров.) — 2, 3, 4, 5, 6/2, 7, 8, 9/2, 10, 11

Житній (пров.) — 1/1, 3, 5, 6А, 7, 8/17, 9

Княжий (пров.) — 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17/4, 18, 19/15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/10, 30, 31/5, 33, 35

Колодяжний (пров.) — 2/19, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Коцюбинського (пров.) — 4, 5, 6, 7, 10

Крутий (пров.) — 5

Миколи Лисенка (пров.) — 2, 4, 6, 8, 10, 12

Огородний (пров.) — 2/4, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13А, 15, 15А, 17

Спортивний (пров.) — 3

садове товариство «Центр» — 175/176.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

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