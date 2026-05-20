Графіки відключення світла будуть тривати у частини населених пунктів у Харківській області через заплановані роботи на 21 травня, пише Politeka.net.
Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.
Графіки відключення світла у Харківській області на 21 травня пов’язані з проведенням планових профілактичних та ремонтних робіт на електромережах. Технічні заходи проводяться з метою підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.
З 10:00 до 17:00 години в селі Мищенки будуть знеструмлені вулиці. Обмежать електрику в будинках, що розташовані за такими адресами:
- Вільшанська — 1–43
- Весняна — 2–6, 10
- Вишнева — 1, 9–47, сад. діл. 5
- Космічна — 5, 6, 8, 9, 12–40, 71
- Літня — 6–8, 36
- Мічуріна — 1–13
- Мирна — 6–46
- Протонівська — 1, 10, 12, 16, 18, 20
- Степова — 1, 9, 13, 17–39
- Франка — 1–14, 9А
- Широка — 1–90
- пров. Весняний — 3
З 10:00 до 17:00 години в селі Гурини буде відсутнє світло, проте лише за окремими адресами:
- Лісна — 1–13
- Лугова — 1, 3–13, 16
- Низова — 1, 3, 3А, 4, 6–16, 19, 21, 23
З 10:00 до 17:00 години в селі Нестеренки вимикатимуть електрику через важливі роботи в електромережах. Обмеження охоплять вулиці:
- Олени Пчілки — 1–50
- Дарвіна — 1–22
- Леніна — 21
- Набережна — 3–14
- Полтавський шлях — 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17
- в-д Дарвіна — 5, 7, 9
- в-д Набережний — 1, 3
- пров. Набережний — 4, 5, 8, 8А, 10
- пров. Олени Пчілки — 1–11
З 10:00 до 17:00 години в селі Ударне не буде електрики. Проте знеструмлення триватимуть лише за окремими адресами. Зокрема світло зникне на вулицях:
- пров. Ударний
- Дружби — 1–91
- Молодіжна — 6, 8, 34
- Стадіонна — 7
- Ударна — 1–92
- Шкільна — 1–91
- пров. Дружби — 1–9
- пров. Ударний — 2–11
- пров. Шкільний — 1–4, 2А, 3А.
