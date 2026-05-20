Варто ознайомитися з графіками відключення світла у Харківській області на 21 травня, щоб бути готовими до тривалих знеструмлень.

Графіки відключення світла будуть тривати у частини населених пунктів у Харківській області через заплановані роботи на 21 травня, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Графіки відключення світла у Харківській області на 21 травня пов’язані з проведенням планових профілактичних та ремонтних робіт на електромережах. Технічні заходи проводяться з метою підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

З 10:00 до 17:00 години в селі Мищенки будуть знеструмлені вулиці. Обмежать електрику в будинках, що розташовані за такими адресами:

Вільшанська — 1–43

Весняна — 2–6, 10

Вишнева — 1, 9–47, сад. діл. 5

Космічна — 5, 6, 8, 9, 12–40, 71

Літня — 6–8, 36

Мічуріна — 1–13

Мирна — 6–46

Протонівська — 1, 10, 12, 16, 18, 20

Степова — 1, 9, 13, 17–39

Франка — 1–14, 9А

Широка — 1–90

пров. Весняний — 3

З 10:00 до 17:00 години в селі Гурини буде відсутнє світло, проте лише за окремими адресами:

Лісна — 1–13

Лугова — 1, 3–13, 16

Низова — 1, 3, 3А, 4, 6–16, 19, 21, 23

З 10:00 до 17:00 години в селі Нестеренки вимикатимуть електрику через важливі роботи в електромережах. Обмеження охоплять вулиці:

Олени Пчілки — 1–50

Дарвіна — 1–22

Леніна — 21

Набережна — 3–14

Полтавський шлях — 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17

в-д Дарвіна — 5, 7, 9

в-д Набережний — 1, 3

пров. Набережний — 4, 5, 8, 8А, 10

пров. Олени Пчілки — 1–11

З 10:00 до 17:00 години в селі Ударне не буде електрики. Проте знеструмлення триватимуть лише за окремими адресами. Зокрема світло зникне на вулицях:

пров. Ударний

Дружби — 1–91

Молодіжна — 6, 8, 34

Стадіонна — 7

Ударна — 1–92

Шкільна — 1–91

пров. Дружби — 1–9

пров. Ударний — 2–11

пров. Шкільний — 1–4, 2А, 3А.

