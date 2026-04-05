Прогноз погоди з 6 по 12 квітня у Харкові свідчить про зміну температури, періодичні дощі та поривчастий вітер у різні дні тижня.

Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 квітня у Харкові показує, що тепло поступово зміниться на негоду та низьку температуру, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 квітня у Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

У ранкові години температура триматиметься близько +4…+8°, вдень прогріється до +8…+17°, а ввечері очікується похолодання.

Дощі будуть непостійними, частково у вигляді короткочасних сильних опадів, а місцями прогнозується дрібний дощ.

6 квітня у місті вночі та вранці небо буде ясним, протягом дня хмари затягнуть небо, а ввечері очікується сильний дощ. Температура коливатиметься від +7° вночі до +17° вдень.

7 квітня ясна атмосфера збережеться до вечора, коли небо затягнеться хмарами. Вночі прогнозується сильний дощ, вдень та ввечері опадів не буде. Температура коливатиметься від +6° до +10°.

8 квітня хмарність триматиметься весь день, сонце з'являтиметься рідко, а вдень і ввечері можливий дрібний дощ. Температура коливатиметься від +4° вночі до +8° вдень.

9 квітня протягом дня небо буде суцільно вкрите хмарами. У другій половині дня йтиме дрібний дощ до вечора. Температура від +3° до +8°, вітер помірний 2,6–3,7 м/с.

10 квітня хмарна атмосфера утримається до вечора. Вдень пройде дрібний дощ, який до вечора має стихнути. Температура від +3° до +8°, вітер 2,4–4,3 м/с.

11 квітня сонце з’являтиметься рідко, без опадів. Температура від +3° до +10°, вітер слабкий 1,9–2,7 м/с, вологість 40–76%.

12 квітня в облцентрі весь день буде похмурим, без опадів. Температура вдень до +11°, вночі +4°, вітер слабкий 2,3–4,1 м/с.

Загалом, прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 квітня у Харкові радить готуватися до мінливості, яка притаманна для весняного періоду.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.