Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 квітня у Харкові показує, що тепло поступово зміниться на негоду та низьку температуру, повідомляє Politeka.
Детальний прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 квітня у Харкові надали на сайті sinoptik.ua.
У ранкові години температура триматиметься близько +4…+8°, вдень прогріється до +8…+17°, а ввечері очікується похолодання.
Дощі будуть непостійними, частково у вигляді короткочасних сильних опадів, а місцями прогнозується дрібний дощ.
6 квітня у місті вночі та вранці небо буде ясним, протягом дня хмари затягнуть небо, а ввечері очікується сильний дощ. Температура коливатиметься від +7° вночі до +17° вдень.
7 квітня ясна атмосфера збережеться до вечора, коли небо затягнеться хмарами. Вночі прогнозується сильний дощ, вдень та ввечері опадів не буде. Температура коливатиметься від +6° до +10°.
8 квітня хмарність триматиметься весь день, сонце з'являтиметься рідко, а вдень і ввечері можливий дрібний дощ. Температура коливатиметься від +4° вночі до +8° вдень.
9 квітня протягом дня небо буде суцільно вкрите хмарами. У другій половині дня йтиме дрібний дощ до вечора. Температура від +3° до +8°, вітер помірний 2,6–3,7 м/с.
10 квітня хмарна атмосфера утримається до вечора. Вдень пройде дрібний дощ, який до вечора має стихнути. Температура від +3° до +8°, вітер 2,4–4,3 м/с.
11 квітня сонце з’являтиметься рідко, без опадів. Температура від +3° до +10°, вітер слабкий 1,9–2,7 м/с, вологість 40–76%.
12 квітня в облцентрі весь день буде похмурим, без опадів. Температура вдень до +11°, вночі +4°, вітер слабкий 2,3–4,1 м/с.
Загалом, прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 квітня у Харкові радить готуватися до мінливості, яка притаманна для весняного періоду.
